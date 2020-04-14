Ростов-на-Дону, , 13:43 — REGNUM В Ростовской области на дополнительную поддержку семей с детьми направят около 300 млн рублей. Об этом сообщил донской губернатор Василий Голубев.

Единовременные выплаты в размере 5 тыс. рублей получат многодетные семьи, нуждающиеся в материальной помощи. На эти цели выделено 246,5 млн рублей. Кроме того, поддержку в размере 3 тыс. рублей на одного ребёнка получат лишившиеся работы жители, в семье которых есть дети. На эти цели направят 45 млн рублей.

«Сложно бизнесу, чьё дело приостановлено. Испытывает трудности экономика в целом. Режим жёсткой экономии мы ввели для бюджетных расходов. Но есть категория людей, которым наиболее непросто. Это многодетные семьи и семьи с детьми, чьи родители потеряли работу. Мы поддержим таких людей», — отметил Голубев в Instagram.

ИА REGNUM ранее сообщало, что бюджет Ростовской области переведён в режим экономии. Все плановые госзакупки приостановлены.

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