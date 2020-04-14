Москва, , 13:41 — REGNUM Госдума в первом чтении и в целом приняла закон о механизме для приостановления регионами взимания туристического сбора, передает корреспондент ИА REGNUM 14 апреля.

«Очевидно, что ситуация изменилась, сегодня нет туризма, но расходы регионы вынуждены нести», — отметил глава комитета Госдумы по бюджету и налогам, автор поправок Андрей Макаров («Единая Россия»).

На фоне экономических последствий распространения коронавируса предлагается дать право регионам-участникам эксперимента по туристическому сбору принимать решение о приостановлении его взимания на территории отдельных или всех муниципальных образований, входящих в территорию эксперимента, не дожидаясь волеизъявления этих муниципальных образований. Срок приостановления сбора должен утвердить сам регион своим законом.

Эксперимент по курортному сбору действует в Крыму, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях.

Регионы должны администрировать сбор даже несмотря на отсутствие поступлений, указали авторы.

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