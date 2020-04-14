Иерусалим, , 13:45 — REGNUM Продуктовые наборы израильским пожилым людям, находящимся на карантине, приносят регулярно, в достаточном количестве и отличного качества, сообщил корреспонденту ИА REGNUM местный пенсионер.

Готовые обед и ужин, набор на два дня Boris Yu

Организована доставка городской администрацией, в рассчитанный на один день набор входит два готовых мясных блюда с гарниром и бакалея, включая сахар, масло, приправы, консервы. Все продукты, по отзывам, вкусные, качественные. Всё — бесплатно. Обеспечены пенсионеры также бытовой химией и средствами личной гигиены. Продуктовые наборы доставляются раз в два дня, то бытовую химию приносят один раз из расчета на месяц вперед.

Можно порадоваться за чёткую организацию снабжения изолированных пенсионеров в Израиле и пожелать российским службам стремиться к хорошим образцам, ведь нередки жалобы российских пенсионеров на продуктовые наборы, состоящие по большей части из каши для младенцев и кетчупа с исходящим сроком годности.