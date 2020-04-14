Стокгольм, , 13:41 — REGNUM Шведские компании, находящиеся в финансовом кризисе из-за пандемии коронавирусной инфекции, должны получить дополнительную государственную поддержку, чтобы не обанкротится. Такие требования в настоящее время исходят от представителей бизнесов и нескольких парламентских партий Швеции, в том числе и от Христианских демократов, одной из влиятельных политических сил в Риксдаге. Об этом 14 апреля сообщила шведская новостная служба Sveriges Radio.

Представители Христианских демократов выступают за то, чтобы все компании, независимо от отрасли их специализации, были в состоянии компенсировать постоянные расходы, такие как аренда и лизинговые соглашения, если продажи упали более чем на 40%. Это предложение основано уже на тех моделях, существующих в Дании и Норвегии. Об этом заявил представитель партии Якоб Форссмед.

«Мы видим, что нам нужно поступать как соседние страны и оказывать гораздо большую поддержку, направленную на постоянные расходы компаний. Она должна исходить из потерь продаж, а не от отрасли специализации… И мы должны это сделать, потому что меры должны быть пропорциональны глубине кризиса, иначе мы рискуем гораздо большим количеством банкротств и гораздо большим количеством безработных», — заявил Форссмен.

По словам Форссмеда, поддержка бизнесу по выплате арендной платы в размере около $500 миллионов, которую уже предложило правительство Швеции, но которую еще не утвердили, недостаточна. Представители Либеральной партии также выступают за еще большую и, самое главное, прямую поддержку правительства пострадавшему бизнесу.