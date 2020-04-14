Нижний Новгород, , 13:25 — REGNUM Решением суда Автозаводского района Нижнего Новгорода ООО «УК «Группа ГАЗ» признано виновным в нарушениях подпунктов указа губернатора Нижегородской области «О введении режима повышенной готовности». На компанию наложен штраф в размере 250 тыс. рублей, сообщает пресс-служба Нижегородского облсуда.

Уточняется, что в 6:30 мск 13 апреля «ООО не обеспечило выполнение общих требований к осуществлению своей деятельности в условиях режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, а именно не обеспечило соблюдение работниками дистанции на проходной предприятия «ГАЗ» (менее 1,5 метра)».

Решение суда в законную силу не вступило.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне в социальных сетях появились фотографии огромных очередей на проходной завода, где для сотрудников был организован входной фильтр. В компании пояснили, что задержка на проходных была вызвана тем, что в связи с низкой температурой воздуха не удалось оперативно замерить температуру тел сотрудников предприятия бесконтактными термометрами. Пришлось дополнительно замерять температуру на проходных.

В отношении ООО «УК «Группа ГАЗ» был составлен протокол. По поручению губернатора Глеба Никитина, который получил массу жалоб на очереди, на заводе в Нижнем Новгороде в течение дня работала группа с участием полицейских и представителей регионального управления Роспотребнадзора. Группу возглавил представитель департамента региональной безопасности.