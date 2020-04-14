Оренбург, , 13:18 — REGNUM В Оренбургской области задержан грузовик, на котором пытались незаконно вывезти за границу крупную партию медицинской марли. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Самарской таможни.

В районе международного автомобильного пункта пропуска при досмотре фуры выяснилось, что она везет запрещенный к экспорту груз из Москвы в Алма-Ату

Установлено, что в автомобиле перевозилось 20 рулонов медмарли весом 580 кг. По словам отправителя товара и фирмы-перевозчика, о запрете на вывоз медицинской марли они не знали. Возбуждено административное производство. Дело направлено у суд для применения конфискации товара.

Добавим, согласно постановлению правительства России введен временный запрет на вывоз из страны ряда товаров медназначения, средств химической и биологической защиты, дезинфицирующих средств.

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