Москва, , 12:49 — REGNUM У 85% пациентов, поступивших в ГКБ им В. В. Виноградова с подозрением на COVID-19, вирусная форма пневмонии. Об этом 14 апреля в эфире программы «Время покажет» на Первом канале заявила главный врач этого медучреждения, депутат Мосгордумы Ольга Шарапова.

«Дело в том, что департамент здравоохранения Москвы, в отличие от всех субъектов Российской Федерации, пошёл на шаг вперёд — все пациенты, которых привозят в нашу больницу (и в другие лечебные учреждения) с подозрением на коронавирус, должны пройти КТ-исследования, которая стопроцентно определяет, поражение легких связано с бактериальной формой или с вирусной. Я могу сказать, что из почти 150 пациентов, которых к нам привезли в больницу, примерно только 15% — это бактериальная форма пневмонии, а все остальные вирусные», — сказала Шарапова.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее академик РАН Виктор Малеев заявил, что Россия не достигла пика эпидемии коронавируса, число заболевших COVID-19 в Москве может превысить 20−25 тысяч человек.