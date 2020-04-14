Москва, , 12:41 — REGNUM Компания «Хендэ Мотор СНГ» (подразделение южнокорейского автопроизводителя Hyundai в СНГ) поддержит медиков и волонтеров, борющихся с коронавирусом в России. Об этом сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Программа состоит из нескольких частей. Главной своей задачей в южнокорейской автокомпании считают налаживание транспортной мобильности для медработников и оказание помощи наиболее загруженным московским больницам.

На данный момент компания передала Российскому медицинскому обществу 10 тыс. промокодов для поездок на такси. Срок их действия составляет три месяца.

Также автокомпания снабжает российских волонтеров автомобилями. Всего Hyundai передала активистам, доставляющим необходимые продукты и лекарства нуждающимся, сто автомобилей Creta и Solaris. Москва и Московская область получили 30 авто, Санкт-Петербург и Ленинградская область — 18 машин и по регионам распределены 52 единицы Hyundai Creta и Hyundai Solaris.

Кроме того, волонтёрам переданы топливные карты для заправки машин. Напомним, завод Hyundai в Петербурге 13 апреля возобновил свою работу.

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