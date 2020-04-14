Москва, , 12:33 — REGNUM Закон, направленный на создание условий для экспорта сжиженного природного газа с перспективных СПГ-проектов, Госдума приняла в основном, втором чтении и сразу же в третьем, передает корреспондент ИА REGNUM 14 апреля.

Нормы направлены на вовлечение в производство СПГ ресурсной базы новых месторождений, расположенных на полуостровах Ямал и Гыданский.

В соответствии с федеральным законом «Об экспорте газа» исключительное право экспорта СПГ предоставлено недропользователям на участках недр федерального значения, лицензия на пользование недрами которых выдана до 1 января 2013 г. и предусматривает строительство завода по производству СПГ или направление добытого природного газа для сжижения на завод по производству СПГ. Для расширения ресурсной базы для производства СПГ указанным недропользователям после 1 января 2013 г. предоставлялись другие месторождения. Кроме того, месторождения под производство СПГ предоставлялись также недропользователям, находящимся под контролем компании, уже имеющей исключительное право экспорта СПГ.

Для реализации стратегических задач по увеличению производства и экспорта СПГ законом предусмотрено предоставление исключительного права на экспорт СПГ указанным категориям недропрользователей.