Улан-Удэ, , 12:30 — REGNUM Малые и средние предприятия в Бурятии, арендующих республиканское имущество, на шесть месяцев освободили от платежей. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики, можно не платить уже с 1 марта 2020 года.

При этом, чтобы получить право на освобождение от выплат, арендаторам необходимо заключить дополнительные соглашения к действующим договорам аренды.

«По состоянию на сегодняшний день в министерство имущественных и земельных отношений Бурятии поступили 13 заявлений от арендаторов об освобождении от уплаты арендных платежей по 31 договору аренды», — добавили в правительстве.

Напомним, накануне в республике приняли очередной, четвёртый по счёту пакет мер поддержки экономики. Как сообщало ИА REGNUM, в него вошли налоговые льготы по ЕНВД, а также патентной системе налогообложения. Кроме того, в нём расширили список отраслей, пострадавших от мер по борьбе с коронавирусом.

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