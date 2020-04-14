Джакарта, , 12:30 — REGNUM Министр финансов Индонезии Сри Мульяни заверила, что вышедшие на пенсию государственные гражданские служащие, военные и полицейские получат праздничное пособие в этом году, сообщает Kompas.

Соответствующее заявление министр сделала после совещания с президентом Джоко Видодо 14 апреля 2020 года.

Издание отмечает, что сумма пособия в этом году будет меньше. Это связано с затратами правительства на борьбу с коронавирусом.

Кроме того, государственные чиновники, такие как президент, вице-президент, министры, члены парламента и главы регионов не получат 13-ю зарплату в этом году.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Индонезии Джоко Видодо принял участие в саммите глав государств и правительств стран-членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

Читайте также: Подведены итоги видеосаммита АСЕАН по COVID-19