Курск, , 12:23 — REGNUM В Курской области в областную инфекционную больницу им. Н. А. Семашко поступила первая партия противоэпидемических комбинезонов, сшитых на заводе «Бел-Поль» в посёлке Малиновом. Как сообщила ИА REGNUM пресс-служба обладминистрации, предприятие временно сменило профиль из-за угрозы распространения коронавируса.

«Мы заключили договор с Курским областным медицинским центром мобилизационных резервов «Резерв» на пошив 1100 изделий. На данный момент отгрузили первую партию — почти 400 комбинезонов. Весь контракт выполним в ближайшие 10 дней», — сообщила замдиректора компании «Бел-Поль» Татьяна Снычёва.

Также предприятие подарило три костюма медикам в Беседино, а в ближайшие дни намерена безвозмездно передать «Резерву» 50 комбинезонов, 100 санитарных костюмов с нарукавниками и фартуками и 120 защитных масок.

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