Новосибирск, , 12:22 — REGNUM Микроскопический вирус, похожий на морскую мину начала XX века, уже произвёл мощные разрушения в сфере экономики, считает кандидат философских наук, доцент кафедры социологии Новосибирского государственного университета экономики и управления Евгения Комф.

Очевидно, уточняет эксперт, что пострадает политическая и социальная жизнь общества как в мире, так и в России. Комф отметила, что более детальный анализ того, что уже происходит и будет происходить, возможен несколько позже, а сейчас, опираясь на частные случаи, можно говорить о следующих последствиях:

Рост безработицы, как среди наемных работников, так и среди индивидуальных предпринимателей (малый и средний бизнес);

Рост числа судебных исков и судебных разбирательств в области трудовых отношений. Уже сейчас просматривается необходимость корректировки законов, регулирующих систему «личность-общество»;

Возросла роль медицинских работников, особенно эпидемиологов и вирусологов. Можно сказать, что в настоящий момент они «управляют Россией», ведь именно их мнение берется в основу решений, принимаемых президентом и правительством;

Социальная значимость и влияние армии продолжает усиливаться, а также служит (в силу исторических особенностей России) гарантом стабильности в обществе;

Требуется усиление внимания к самосохранительному поведению, поскольку игнорирование этого аспекта ведёт к тяжёлым социальным последствиям;

Возможна корректировка этикета межличностного общения (к примеру, культуры рукопожатий);

Вполне вероятно, что часть населения решит покинуть в недалёком будущем либо при первой же возможности большие города и поселиться в частных домах, т.к. «самоизоляцию», повторение которой возможно, в частном доме перенести гораздо легче;

В общем и целом будет скорректирован взгляд на гигиену, питание, общение с животным миром (в особенности с экзотическими животными), возможно даже проявление зоофобии;

Как крайнее проявление возможен «вирусный терроризм».