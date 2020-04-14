Тбилиси, , 12:30 — REGNUM Объем нефтяного битума в Грузию, поставляемый из других стран, в 2020 году упал в связи с введением ограничений из-за пандемии коронавируса. Об этом агентству Report 14 апреля сообщили в Союзе импортеров нефтепродуктов Грузии.

«Сокращение импорта нефтяного битума напрямую связано с ограничениями, введенными из-за распространения COVID-19», — заявили журналистам в объединении импортеров.

По их данным, в первые три месяца текущего года объем нефтяного импорта составил 14,3 тыс. тонн, что на 4,9 тыс. тонн или на 25,5% меньше, чем годом ранее за такой же период. Показатели марта упали еще больше. В этом месяце в Грузию поставили 6,5 тыс. тонн, что на 1,9 тыс. тонн или на 41,3% ниже чем за тот же месяц в 2019 году.

Основным поставщиком битума в Грузию является Иран, поставки которого составили 49,6% от общего объема топлива, ввезенного в страну в 2020 году. Немного отстает Азербайджан, который поставил 42,0%.

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