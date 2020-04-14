Москва, , 12:20 — REGNUM Власти РФ оказались в ситуации, когда и отмена режима самоизоляции, и его продление могут нанести стране очень большой вред, считает экономист Сергей Хестанов. Об этом он заявил 14 апреля корреспонденту ИА REGNUM.

«Власти РФ находятся между двух огней. С одной стороны, чтобы не усугублять коллапс [экономики], надо побыстрее весь этот карантин прекращать. С другой стороны, будет всплеск смертей. Риски безработицы выше, чем риски повышенного количества смертей. Про экономику известно, что спад на 10% ВВП вызывает отложенный рост смертности на 5%. Пардон, но 5% — это в 1,6 раза больше, чем сейчас у итальянцев. Иными словами, хорошего выхода из сложившейся ситуации нет. С одной стороны, (если отменить режим самоизоляции — прим. ИА REGNUM) будет рост смертности, с другой стороны, если мы пересидим в карантине, то будет ещё хуже. Затягивать опасно», — сказал Хестанов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее заведующий кафедрой инфекционных болезней Института повышения квалификации ФМБА России Владимир Никифоров заявил, что последствия от введения жёсткого карантина могут оказаться опаснее, чем болезнь, против которой он вводится.

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