Бишкек, , 12:20 — REGNUM Объем внешнеторгового товарооборота Киргизии в январе — феврале 2020 года составил $931,4 млн (68 млрд 692 млн рублей), что меньше показателя первых двух месяцев 2019 года на 1,5%. Об этом говорится в материалах национального статистического комитета.

Экспортные поставки по сравнению с январем — февралем минувшего года увеличились на 20,3% и достигли $310,6 млн (22 млрд 907 млн рублей), а импортные поступления, напротив, сократились на 9,7% — до $620,8 млн (около 45 млрд 785 млн рублей).

Отмечается, что за два месяца текущего года республика экспортировала золота на $124,2 млн (около 9 млрд 160 млн рублей).