Москва, , 12:29 — REGNUM Жилищно-коммунальное хозяйство необходимо включить в перечень отраслей российской экономики, сильнее других пострадавших от пандемии коронавируса. Об этом говорится в письме Минстроя России, направленном правительству, сообщает 14 апреля пресс-служба министерства.

Глава Минстроя Владимир Якушев отметил, что управляющие компании испытывают большую нагрузку, так как увеличилась частота уборки и дезинфекции помещений, потребовались разъяснения о расчетах за услуги ЖКХ. Кроме того, наступает сезон подготовки к новому отопительному периоду.

«Все запланированные мероприятия по подготовке внутридомовой инфраструктуры к зиме должны быть выполнены в установленные сроки», — подчеркнул Якушев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава правительства РФ Михаил Мишустин отменил до конца года штрафы, взимаемые с населения за неуплату услуг ЖКХ.

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