Рига, , 12:11 — REGNUM Представители компании Optibet, специализирующейся на азартных играх, оспорили в Конституционном суде Латвии решение Сейма (парламента) о запрете организовывать азартные игры в интернете на время режима ЧС. Об этом, как пишет портал LSM, сообщил руководитель компании Optibet в Прибалтике Дайнис Ниедра.

«Этим решением был ликвидирован законный бизнес, поскольку незаконные предприниматели не соблюдают никаких ограничений», — сказал Ниедра.

По его мнению, решение о запрете азартных игр в интернете не имеет никакого отношение к борьбе и угрозами населению Латвии, связанными с пандемией, а значит не соответствует декларируемым целям.

Как передавало ИА REGNUM, 20 марта парламент Латвии поддержал предложение правительства о закрытии азартных залов и приостановке организации азартных игр в интернет-среде на время пандемии.

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