Москва, , 12:13 — REGNUM Государство должно повысить расходы, чтобы стимулировать спрос населения в период кризиса. Об этом 14 марта заявил основатель и гендиректор ресурса «ЛитРес» Сергей Анурьев на пресс-конференции в режиме онлайн, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По словам предпринимателя, он не ощущает никакой поддержки со стороны государства. И если малый и средний бизнес ещё может рассчитывать на какую-либо помощь, то крупный лишён такой возможности, несмотря на большее количество сотрудников. При этом мера, которая откладывает сроки уплаты по налогам недостаточно эффективна в текущих реалиях, полагает предприниматель.

«Прямая поддержка государства могла бы заключаться в том, чтобы нам предоставить льготы, а не отсрочку. Что значит отсрочка по налогам и кредиту? Бизнес должен сейчас заработать, чтобы завтра отдать. Хотелось бы понимания от правительства базовых экономических процессов, происходящих в обществе. Сейчас время повышать государственные расходы — тратить деньги на поддержание спроса, чтобы он поддержал бизнес, и тот вернул средства в будущем в виде налогов», — сказал Анурьев.

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