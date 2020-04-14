Санкт-Петербург, , 12:15 — REGNUM Компании не станут сокращать штат офисных сотрудников в пользу дистанционных работников в погоне за оптимизацией расходов после снятия «карантинных» ограничений. Такое мнение высказал декан факультета международных отношений и политических исследований Северо-Западного института управления РАНХиГС Евгений Рощин, передает корреспондент ИА REGNUM.

Рощин указывает на распространившиеся прогнозы о понижении спроса на офисную недвижимость после окончания пандемии короновируса. Предполагается, что компании поймут, что могут сократить издержки, перейдя на принцип оплаты труда по результату работы, а не времени, проведенном на рабочем месте. Однако он с такой позицией не согласен, так как «появление офиса не является исторической случайностью».

«Эта форма обусловлена существующими в настоящее время бизнес-процессами. Компании и раньше, видимо, догадывались о том, что работать можно из дома. Многие бизнесы, для которых эта форма оказалась оптимальной, уже давно ушли в режим дистанта. Другие, наоборот, вкладывались в создание современного офиса, который максимально бы способствовал творчеству и концентрации на своем деле. Фундаментальные экономические причины существования офиса вряд ли исчезнут вместе с вирусом», — считает эксперт.

Рощин отметил, что главный бонус офисного работника в режиме самоизоляции — сокращение личных временных издержек, связанных с дорогой на работу и домой, что в некоторых случаях означало потерю до трёх часов в день.

«Теперь это время можно использовать более продуктивно на личные нужды и благо семьи. Возможно, мы даже увидим позитивную динамику в решении проблемы хронического недосыпа и стресса жителя мегаполиса», — замечает он.

Тем не менее, очевидные преимущества работы из дома повлекли за собой и издержки, убежден Евгений Рощин. Так, работники, вынужденно превратившие свой дом в офис, вскоре обнаружили, что сосредоточиться на работе им не дают домашние животные, соседи и члены семьи, чьи школы и офисы также перешли на удалёнку.

«Окажется, что домашняя техника менее приспособлена для выполнения привычных задач. Кто-то не сможет получить оперативную консультацию от коллеги. Этот список можно продолжать до бесконечности. Но суть сравнения проста: дом — не офис. А когда на рынке нет избытка высококвалифицированных специалистов, компании будут действовать крайне осторожно в вопросах изменения условий труда», — резюмировал Рощин.