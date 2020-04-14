Махачкала, , 12:06 — REGNUM Ремонт и капитальный ремонт 354 улиц запланирован в Дагестане в 2020 году в рамках реализации приоритетного проекта «Мой Дагестан — мои дороги». Работы пройдут в 49 городах и районах республики, сообщили ИА REGNUM 14 апреля в пресс-службе министерства транспорта и дорожного хозяйства региона.

Отмечается, что при формировании бюджета Дагестана на 2020 год и плановый период 2021—2022 годов на ремонт муниципальной улично-дорожной сети выделят 1 млрд 287 млн рублей. Из них в восемь городов направят 770,8 млн рублей, в 41 муниципальный район — 516,4 млн рублей.

Напомним, приоритетный проект «Мой Дагестан — мои дороги» был инициирован в 2019 году. В тот год в республике были проведены ремонтные работы на 184 объектах общей протяжённостью 150,2 км, объем финансирования проекта составил 771 млн рублей.

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