Кейптаун, , 11:58 — REGNUM В министерстве иностранных дел Китая сообщили о готовности Пекина рассмотреть возможности облегчения бремени задолженности стран Африки совместно с международным сообществом. Об этом передает информационное агентство Reuters.

Министерство иностранных дел Китая дало данные комментарии по факсу, отправленному Reuters в понедельник, 13 апреля, в ответ на вопросы о планах Китая в отношении задолженности африканских стран в условиях пандемии коронавируса.

Как передавали ранее журналисты, Пекин, вероятно, одобрит временное замораживание платежей по задолженностям африканских стран в рамках ожидаемого соглашения со странами G20 на этой неделе.

Напомним, что на прошлой неделе председатель Африканского союза Сирилл Рамафоса объявил о создании группы специальных посланников для привлечения международной поддержки для борьбы с экономическим воздействием пандемии коронавируса на континенте. Так, посланникам было поручено «заручиться быстрой и конкретной поддержкой», обещанной G20, Европейским союзом и другими финансовыми институтами.

Напомним, что общее число выявленных случаев заражения коронавирусом в Африке приблизилось к отметке 15 000.

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