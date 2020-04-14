Москва, , 11:35 — REGNUM В арбитраж Москвы поступил иск от АО «Государственный специализированный российский экспортно-импортный банк» к литовскому нефтетрейдеру — Uab Jumps. Иск пока не принят к производству, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иск подан 13 апреля 2020 года. Сумма претензий составляет 1217 782 143,92 рубля.

Из открытых данных известно, что ответчик работает в сфере трейдинга нефтепродуктами и продуктами нефтехимии свыше 13 лет.

К литовской компании в 2018—2019 годах с исками в российский арбитраж обращалось также АО «Новокуйбышевская нефтехимическая компания» из Самарской области. В июне 2019 года самарский арбитраж удовлетворил иск о взыскании «штрафной платы в размере 1 326 000 руб. и расходов по оплате государственной пошлины в сумме 26 260 рублей». В основу спора лёг контракт от 2017 года об отгрузке по железной дороге этилового спирта.

В феврале 2020 года был удовлетворён иск АО о взыскании более 4,249 млн рублей штрафной платы по тому же контракту.