Киев, , 11:32 — REGNUM Министерство финансов Украины отменило запланированный на сегодня, 14 апреля, еженедельный аукцион по размещению облигаций внутреннего государственного займа.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства, передает корреспондент ИА REGNUM.

Отмечается, что аукцион отменили «по результатам консультаций с первичными дилерами».

Таким образом, для Киева за последнее время срывается четвертый аукцион по размещению облигаций внутреннего государственного займа подряд — ранее были отменены торги 7 апреля, 31 и 10 марта.

ИА REGNUM напоминает, что согласно официальной информации, объем вложений нерезидентов в облигации внутреннего госзайма Украины в 2019 г. вырос на рекордные 109 млрд гривен, или в 18 раз.

Сейчас идет обратный процесс — по состоянию на 10 апреля показатель уже откатился до уровня декабря прошлого года.