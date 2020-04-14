Чайковский, Пермский край, , 11:25 — REGNUM В Пермском крае владелец участка железной дороги своими действиями провоцирует критическую ситуацию, в результате которой в Чайковском могут возникнуть перебои в снабжении населения теплом и горячей водой, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в УФАС по региону.

С жалобой на то, что владелец железнодорожного участка (ООО «Квадрат» чинит препятствия для грузов), поступил в антимонопольную службу от теплоэнергетиков.

По данным ведомства, ООО «Квадрат» резко увеличило стоимость эксплуатации железнодорожной инфраструктуры с 9 млн рублей до 17 млн рублей в год. В результате возникли проблемы с заключением нового договора между теплоснабжающей организацией и владельцем участка железной дороги, а беспрепятственный проезд вагонов с грузом для ТЭЦ стал невозможен. От компании «Квадрат» потребовали до 24 апреля 2020 года устранить все факторы, препятствующие проезду грузовых вагонов.

Как отметил руководитель Пермского УФАС России Александр Плаксин, препятствование проезду составов со стороны владельца железнодорожного пути из-за несогласия ТЭЦ с повышением стоимости эксплуатации участка квалифицируется как злоупотребление доминирующим положением с навязыванием невыгодных условий договора.