Москва, , 11:13 — REGNUM Министерство финансов России планирует потратить 2,1 млн рублей на реставрацию имеющихся у него антикварных книг. Аукцион по выбору подрядчика пройдёт 15 мая 2020 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По условиям торгов победитель должен будет провести реставрацию 32 фолиантов, среди которых — «Переводные векселя внутренние и иностранные. Сост. А. Скрыгин, 138 с. Одесса, 1882», «Хрулев С.С. Финансы России в связи с экономическим положением, 296 с. Спб., 1909», «Витте С. Конспект лекций о народном хозяйстве, 568 с. Спб., 1912». В список также попало издание 1906 года — «Дворянство и его сословное управление за столетие 1762 — 1855 гг.», издание 1901 года — «Шильдер Н.К. Император Павел I. Историко-биографический очерк», а также отчёты о действиях военного министерства за разные периоды, тома архива Государственного Совета и многое другое.

Исполнитель должен будет провести экспертизу изданий до реставрации, составить их реставрационные паспорта, выполнить антисептическую обработку, удалить затеки, укрепить поля, отреставрировать издательские обложки, проклеить блоки костным клеем, произвести реставрацию полукожаного переплёта (кожа, мраморная бумага), где необходимо изготовить новый переплёт и так далее.

Расходы на приведение одной книги в порядок в среднем составят 65 625 рублей.