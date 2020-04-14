Москва, , 11:13 — REGNUM Значительная доля ВВП России не затронута карантинными мерами, которые приняты властями РФ, и поэтому сложно прогнозировать, каким будет падение этого важнейшего макроэкономического показателя. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 апреля рассказал экономист Сергей Хестанов.

«Если речь идёт о мировой экономике, то есть некий консенсус — мировая экономика за каждую неделю простоя потеряет от 0,4% до 0,8% ВВП. В России ситуация сложнее. Дело в том, что в России велика доля производств с непрерывным циклом. Карантин, не карантин, а нефть качается и газ добывается. Получается, что у нас значительная доля ВВП карантином не затронута вообще, — сказал он. — И из-за этого трудно сказать, насколько он может повлиять. Пока есть робкие-робкие оценки с широкой-широкой «вилкой», что нижняя граница падения ВВП — 1,5−2%. Падения именно за счёт ограничительных мер (потому что у нас будет ещё большое падение, которое связано с падением цен на нефть), а верхняя граница 5−7%».

Такая большая разница, по словам Хестанова, обусловлена тем, в какой степени после снятия всех ограничительных мер обанкротится малый и средний бизнес.

Напомним, как сообщалось ранее, по мнению главы Счётной палаты РФ Алексея Кудрина, падение ВВП России достигнет примерно 5% по итогам 2020 года.