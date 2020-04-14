Салехард, , 11:12 — REGNUM На Ямале несмотря на карантинные мероприятия продолжается строительство объектов. Но по новым санитарным правилам, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе департамента строительства и жилищной политики ЯНАО.

Для снижения рисков распространения новой коронавирусной инфекции застройщики обязаны обеспечить доставку работников на стройплощадку на спецавтотранспорте, организовать места приёма пищи с последующей дезинфекцией, а также проводить ежедневный медосмотр сотрудников с ведением журнала.

Руководство организаций должно обеспечить дезинфекцию общежитий, хостелов, вагончиков для строителей. Списки работников и адреса их проживания должны быть направлены в органы местного самоуправления.