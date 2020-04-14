Москва, , 11:15 — REGNUM С 1 января по 10 апреля 2020 года снижение средней премии по обязательному страхованию автогражданской ответственности (ОСАГО) на 11% произошло в 53 регионах России. Об этом сообщили в Российском союзе автостраховщиков (РСА).

Отмечается, что снижение стоимости ОСАГО на 11% затронуло регионы, где живут более 72% российских автовладельцев.

В целом же по России средняя премия уменьшилась на 0,5% и составила 5479 рублей. При этом, если говорить только о страховании машин физлиц, то здесь снижение составило 0,2% (5431 рубль).

В Москве средняя премия по обязательному страхованию автогражданской ответственности сократилась до 8516 рублей (-2,3%). В Московской области средняя плата за страхование снизилась незначительно — на 0,9%, до 7063 рублей. В Петербурге снижение составило 2,4% (7 749 рублей).

В РСА снижение средней премии ОСАГО связывают с началом реформы ОСАГО, которая началась в январе 2019 года.

Ранее стало известно, что полисы ОСАГО могут стать дороже для злостных нарушителей ПДД. Страховые компании могут получить право увеличивать премии ОСАГО за грубые нарушения правил дорожного движения.

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