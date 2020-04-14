Москва, , 11:15 — REGNUM Меры поддержки государства следует распределять не по отраслям, а в зависимости от размеров убытков каждого предприятия. Об этом 14 апреля заявила вице-президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Елена Дыбова на пресс-конференции в режиме онлайн, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«С одной стороны, государство готовит меры поддержки, с другой стороны, бизнесу нужны не отсрочки, возможности через год всё выплачивать равными долями, не отсрочка кредитных обязательств. Но выплачивать кредиты все равно нужно будет, и проценты по ним будут зачисляться, поэтому люди почувствовали себя обманутыми», — сказала Дыбова.

По её словам, меры поддержки государства должны быть иными. Представитель ТПП предложила оказывать поддержку всем организациям, чья выручка упала более чем на 50%, а не по конкретным отраслям.

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