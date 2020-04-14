Тбилиси, , 11:13 — REGNUM Пандемия коронавируса меняет мир, и Грузия может использовать это для получения новых возможностей. Такое заиление сделала министр экономики и устойчивого развития страны Натия Турнава, 14 апреля сообщает агентство Report.

«Нет такого вызова, который, при правильном рассмотрении, нельзя превратить в возможность <…> Мы смотрим на нынешнюю проблему и думаем о том, как ее решить, а также смотрим на будущие возможности», — сказала журналистам Турнава.

По ее словам, Грузия может стать одним из первых государств, которое избавится от коронавируса, и это позволит стране предложить свою бизнес-платформу предприятиям всего мира. Министр уверена, что в стране созданы комфортные условия для ведения бизнеса, что позволит ей стать удобной альтернативной промышленной площадкой.

Как сообщало ИА REGNUM, в Грузии на 13 апреля известно о 296 случаях заражения коронавирусом. Из них 69 победили болезнь.

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