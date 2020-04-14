Москва, , 11:01 — REGNUM Законопроект, прописывающий новые требования к договорам по потребительскому кредитованию, правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 14 апреля.

Прежде всего, предусматривается закрепление положений о запрете обуславливать заключение и исполнение договора потребительского кредита (займа) необходимостью приобретения за отдельную плату дополнительных услуг, оказываемых кредитором или третьими лицами.

Поправки содержат содержит положения, направленные на пресечение практики включения в договор потребительского кредита условия, обязывающего заемщика предусматривать наличие на счете, с которого осуществляется погашение задолженности по такому договору, неснижаемого остатка денежных средств или наличия суммы, достаточной для погашения платежа, предусмотренного договором (графиком платежей), в день, не являющийся днем совершения очередного платежа.

Также уточнен порядок расчета полной стоимости потребительского кредита, а также расчета предельного размера неустойки (штрафа, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение заемщиком обязательств по возврату потребительского кредита или уплате процентов на сумму потребительского кредита.

Законопроектом закрепляется единство подходов к договорам потребительского кредита, предусматривающим постоянную и переменную процентные ставки в части реализации кредитором права по ее снижению в одностороннем порядке. Кроме того, исключается возможность навязывания по кредитным договорам, заключенным на срок свыше года, условий, обязывающих заемщика заключать договор страхования на весь срок кредитования с единовременной оплатой страховых платежей.

Часть норм распространяется и на ипотечные кредиты.