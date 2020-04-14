Москва, , 10:54 — REGNUM То, что Банк России разрешил кредитным организациям открывать счета новым клиентам дистанционно, вряд ли приведёт к каким-то страшным последствиям, считает экономист Сергей Хестанов. Об этом он заявил 14 апреля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя соответствующую новость.

«Дело в том, что речь идёт о специальных категориях платежей, которые актуальны для достаточно маленького количества клиентов. Кроме того, опыт других стран (сейчас уже пошло открытие Европы) показывает, что тот режим, в котором мы находимся, он введён ненадолго. Поэтому риски, что за эти несколько недель платежи могут составить хоть сколько-нибудь значимую часть от общего платёжного потока, очень низкие, — сказал Хестанов. — Поэтому мне кажется, что больших рисков нет. В большинстве европейских стран карантин длится четыре недели. Как только позитивная тенденция наметится, скорее всего, не одномоментно, ограничения будут снимать. Поэтому от распоряжения до снятия ограничений две-три недели. За это время что-то страшное вряд ли успеет случиться. Тем более, там и категории платежей ограничены».

Иными словами, как пояснил Хестанов, решение ЦБ РФ тактическое — оно поможет людям, для которых это важно, но их общее количество очень ограничено.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Центральный банк России разрешил банкам дистанционно открывать счета новым клиентам в течение периода самоизоляции.