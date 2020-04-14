Улан-Удэ, , 10:54 — REGNUM В Бурятии утвердили расширенный список наиболее пострадавших от коронавируса и мер по борьбе с ним отраслей экономики. По словам министра экономики республики Екатерины Кочетовой, в перечень войдут торговля непродовольственными товарами, операции с недвижимым имуществом и строительная отрасль.

В рамках принятого ранее «четвёртого пакета» мер поддержки экономики, пострадавшим предпринимателям вдвое (с 15% до 7,5%) сократят ставку по единому налогу на вменённый доход. Министр отметила, что решение должно быть принято властями муниципалитетов. Кроме того, на территории республики будет введён спецрежим для самозанятых.

«У нас недополученные доходы составят 135−155 миллионов рублей, что очень весомо для предпринимателей», — передаёт слова министра «Байкал-Daily».

Как сообщало ИА REGNUM, в рамках пакета также на 90% будет снижена базовая доходность по патентной системе налогообложения для малых предприятий. А республиканский фонд поддержки малого и среднего предпринимательства увеличат на 100 млн рублей, которые пойдут на микрозаймы мелким предпринимателям по льготной ставке.

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