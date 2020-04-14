Москва, , 10:57 — REGNUM В сложившихся обстоятельствах бизнесу нужны не кредитные или налоговые отсрочки, а реальные меры поддержки. Об этом 14 апреля заявила вице-президент Торгово-промышленной палаты РФ Елена Дыбова на пресс-конференции в режиме онлайн, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Первая неделя карантина показала, что бизнес сложно отнесся к этим мерам. Нет запаса, нет денег, работают с оборота. Все последние годы государство обеляло, вводило обременения, поэтому у бизнеса не было тех денег, на которые они могли бы себе позволить такие долгие нерабочие каникулы», — сказала Дыбова.

По её словам, бизнес ждёт поддержки от государства. Однако подготовленные правительством РФ меры не отвечают сегодняшним требованиям.

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