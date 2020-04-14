Нур-Султан, , 10:43 — REGNUM Объем добычи нефти в Казахстане по итогам первых трех месяцев 2020 года составил 23,6 млн тонн, что на 2,6% больше, чем за аналогичный период 2019 года. Об этом 14 апреля заявил министр энергетики Казахстана Нурлан Ногаев на заседании правительства.

По его словам, нефтедобывающие предприятия перевыполнили план на 3,1%. На месторождении Тенгиз за отчетный период добыто 7,8 млн тонн, Кашагане — 4,4 млн тонн, Карачаганаке — 3,2 млн тонн.

Напомни, 13 апреля в министерстве энергетики Казахстана сообщили, что планируют сократить объем добычи нефти на 390 тыс. баррелей в сутки в рамках нового соглашения ОПЕК+.

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