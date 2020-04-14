Сеул, , 10:38 — REGNUM В 2019 году 208 компаний Южной Кореи потратили на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) 53,4 трлн вон (~$43,9 млрд), что на 7,8% или 3,86 трлн вон (~$3,17 млрд) больше, чем годом ранее. Об этом сообщает KBS со ссылкой на аналитическую компанию CEO Score.

За аналогичный период продажи компаний, напротив, сократились на 0,8%, до 1,7 квдрлн вон (~$1,39 трлн), а операционная прибыль — на 40,7%, до 86,6 трлн вон (~$71,2 млрд).

Известно, что в прошлом году компания Celltrion инвестировала в НИОКР 26,9% от прибыли, что является самым большим показателем среди 208 компаний. Компания Naver инвестировала 26% от прибыли, Netmarble Games — 21,1%, Hanmi Pharmaceutical — 18,8%, NCSoft — 18,2%, Hanwha Systems — 16,7%, Kakao — 15,2%, SK Hynix — 11,8%.

Отмечается, что 13,8% всех инвестиций в НИОКР пришлось на фармацевтические компании, 8,1% — IT-компании, 3% — автомобилестроительные компании, 2,6% — компании, занимающиеся строительством и разработкой судов и оборудования.

По сумме инвестиций в списке южнокорейских компаний лидирует Samsung Electronics. В 2019 году компания потратила на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 20,2 трлн вон (~$16,6 млрд), что на 8,3% больше, чем годом ранее.

За ней, по сумме инвестиций следуют LG Electronics (4,3 трлн вон, ~$3,5 млрд), SK Hynix (3,1 трлн вон, ~$2,5 млрд), Hyundai Motor (3,3 трлн вон, ~$2,7 млрд), LG Display (1,77 трлн вон, ~$14,5 млрд), KIA Motors (1,76 трлн вон, ~$14,4 млрд), Naver (1,71 трлн вон, ~$14,06 млрд), LG Chem (1,1 трлн вон, ~$904,9 млн).