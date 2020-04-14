Москва, , 10:43 — REGNUM В России в целом вырастут тарифы на связь, так считают 84% представителей компаний телекоммуникационного сектора, опрошенные TelecomDaily. Об этом пишет 14 апреля «Коммерсантъ».

В опросе, который проводился с 30 марта по 6 апреля в 15 городах России, приняли участие 114 руководителей компаний и организаций, не являющихся федеральными операторами связи. Стоимость связи вырастет на 10−15%, полагают 38% их них. Ещё 24% опрошенных уверены, что связь подорожает более чем на 20%.

«84% из них не сомневаются, что цены на связь в целом вырастут, и только 13% допускают, что они останутся на прежнем уровне», — говорится в публикации.

В «Ростелекоме» пока затруднились дать прогноз для отрасли на период после нерабочих дней. В «ЭР-Телекоме» ожидают роста тарифов на 10−15% в текущем году.

В TelecomDaily отметили, что главным фактором, влияющим на бизнес операторов связи, стало ухудшение экономической ситуации в целом и падение платежеспособного спроса. Также на отрасль влияет курс валют и рост арендных платежей.

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