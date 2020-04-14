Москва, , 10:29 — REGNUM Решением арбитража Калмыкии по требованию кредитора — АО «Россельхозбанк» в лице Пензенского филиала бывшему бизнесмену, а на сегодня банкроту Виктору Батурину установили временное ограничение на выезд из России. Брат Елены Батуриной — вдовы экс-мэра Москвы Юрия Лужкова — не сможет покидать пределы страны до решения «о завершении или прекращении производства по делу о банкротстве», которое длится уже четыре года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Подобные меры кредитор обосновал тем, что есть основания «предполагать о возможном выезде должника» за пределы страны за счёт денег из конкурсной массы, а это противоречит целям «процедуры реализации имущества» и нарушает права кредиторов.

Банкротом Виктор Батурин был признан в начале августа 2016 года. Его финансовым управляющим назначили Эренцена Манжеева. В деле перешли к распродаже имущества. Долги Батурина на январь 2019 года составляли 3 316 171 229,7 рубля, из которых на «Россельхозбанк» приходилось порядка 26,212 млн рублей. При этом инвентаризация показала, что у должника имеется имущество лишь на покрытие 25,734 млн рублей долга.

Инициатором банкротства экс-бизнесмена выступило частное лицо. Среди крупнейших кредиторов Батурина — кипрская компания Sarrio Investments (3,2 млрд рублей).

В апреле 2019 года в апелляции было отменено решение о прекращении производства по делу о банкротстве, которое было вынесено после заключения мирового соглашения. В возможность расплатиться по долгам не поверил налоговый орган, который и оспорил решение.