Пенза, , 11:27 — REGNUM Пензенские предприятия-поставщики начинают работу с системообразующими организациями российской экономики, с соблюдением всех мер безопасности по обеспечению нераспространения коронавирусной инфекции. Соответствующие изменения внесены в постановление областного правительства, сообщает пресс-служба губернатора региона.

В перечень таких организаций вошли: предприятия, занятые добычей нефти и природного газа, а также других природных ископаемых; транспортные предприятия; предприятия пищевой промышленности и сельского хозяйства и другие. Полный перечень системообразующих организаций российской экономики утвержден ранее протоколом заседания правительственной комиссии по повышению устойчивости развития российской экономики.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Пензенской области внесены изменения в постановление правительства региона в связи с расширением списка организаций, осуществляющих непрерывную работу. К уже ранее включенным в список предприятиям, занятым на весенних полевых работах и оказывающим складские, транспортно-логистические услуги, добавились новые.

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