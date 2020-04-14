Сеул, , 10:07 — REGNUM В марте 2020 года из-за падения мировых цен на нефть в Южной Корее зафиксировали снижение цен на импорт и экспорт. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Банка Кореи.

Согласно опубликованным данным, индекс экспортных цен составил 96,59 пункта, что на 1,1% меньше по сравнению с предыдущим месяцем. По сравнению с мартом 2019 года показатель сократился на 3,3%. В марте средний курс воны к доллару составил 1 220 вон, а в феврале — 1 193 вон.

Стоимость нефтепродуктов упала на 26,8%, нефтехимической продукции — на 2,1%, металлических изделий — на 1%. В частности, стоимость бензина снизилась на 42,5%, дизельного топлива — на 29,7%, лигроина — на 39,4%.

С другой стороны, экспортные цены на ЖК-телевизоры выросли на 6,9%, флэш-память — на 4,5%, на полупроводниковую память DRAM — на 3,1%.

Индекс импортных цен составил 100,84 пункта, что на 5,2% ниже по сравнению с феврлем текущего года. По сравнению с мартом прошлого года показатель сократился на 7,7%.

Известно, что импортные цены на уголь и нефтепродукты упали на 29,3%, металлических изделий — на 0,5%.