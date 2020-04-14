Москва, , 10:04 — REGNUM По итогам марта текущего года сегмент машин малого класса (А-сегмент) в России серьезно «просел». Об этом сообщает «Автостат Инфо».

Согласно данным специалистов агентства, за первый весенний месяц дилеры России продали 235 новых автомобилей малого класса. Это на 42,4% меньше, чем год назад.

Наиболее востребованным автомобилем А-сегмента среди российских автолюбителей в марте стала корейская модель KIA Picanto. За отчётный период данное авто приобрели 190 человек, что в два раза меньше прошлогоднего результата. Таким образом, на долю KIA Picanto пришлось 80% от всех проданных в РФ машин А-сегмента.

На втором и третьем местах среди самых продаваемых в России автомобилей малого класса разместились соответственно Ravon R2 (33 ед.) и Fiat 500 (5 ед.).

Всего же в первом квартале текущего года в России было куплено 602 новых авто A-сегмента, в то время как в прошлом году этот показатель составлял 1136 единиц.

Напомним, в марте 2020 года объем продаж новых автомобилей премиум-сегмента в РФ вырос на 30%, до 16 тыс. единиц.

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