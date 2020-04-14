Красноярск, , 09:53 — REGNUM Отрасли экономики, которые не перестраиваемы на дистанционное обслуживание, понесут ущерб даже за два-три месяца карантина. Об этом в беседе с корреспондентом ИА REGNUM заявил председатель Красноярского отделения Российской ассоциации политической науки (РАПН) Василий Никуленков.

По его словам, речь идёт о следующих отраслях: строительство, обработка, транспорт, инфраструктура, туризм и другие.

«Однако, при участии государства, если оно будет наращивать поддержку из стабилизационных фондов, эти сферы можно поддержать и компенсировать убытки», — отметил Василий Никуленков, добавив, что после карантина будет возможность наладить работу в данных сферах с учетом новых рациональных предложений, «сократить расходы, повысить КПД и даже достичь докризисного уровня».

«Это как вынужденное импортозамещение в период санкций, когда не достичь результатов просто не получилось бы, обстоятельства подталкивали сами. Сельское хозяйство России, например. Предпринимательство ждет частичная конверсия, инициативные люди нашей страны будут занимать только гибкие ниши и не трогать рискованные сферы. Часть граждан уйдет из отрасли, избавится от активов и будет стараться искать источники пассивного заработка», — резюмировал собеседник ИА REGNUM.

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