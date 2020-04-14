Рига, , 09:51 — REGNUM Средняя сумма двухмесячного пособия по простою из-за коронавируса в Латвии составляет 250 евро. Об этом заявила 14 апреля генеральный директор Службы государственных доходов (СГД) Иева Яаунземе в интервью Латвийскому радио.

«У честных налогоплательщиков ситуация гораздо лучше, чем у тех, кто, возможно, часть зарплаты получал в конвертах», — сказала Яаунземе.

Гендиректор СГД отметила, что сумма в 250 евро невелика. По ее словам, размер самого маленького выплаченного за это время пособия по простою составил 4,6 евро.

Как передавало ИА REGNUM, с 13 марта по 12 мая в Латвии из-за пандемии был введен режим чрезвычайной ситуации.