Владивосток, , 09:49 — REGNUM Период массового заболевания будет иметь удручающие последствия для России, считает заместитель директора Экспертно-аналитического центра ДВФУ Дмитрий Шелест. Он прогнозирует коридор понижения ВВП от 1,1 до 0,2%, но со знаком «плюс».

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«Если мы говорим о макроэкономических показателях, то они не будут главным показателем экономического спада. В 2018 году рост отечественного ВВП составил 1,5%, к концу 2019 года — 1,3%. Прогнозируемый рост ВВП до роста коронавирусной инфекции составил 1,8%. Вполне очевидная характеристика инерционной экономики и без Covid-19. Консенсусный прогноз на сегодняшний день с учётом увеличения заболевших составляет — 2,0%. Я смотрю более оптимистично. Думаю, возможен «отскок» экономики к концу лета-началу осени, с учётом подъёма ритейла и сферы услуг, включения фактора отложенного спроса, а также увеличения стоимости углеводородов. Суммируя всё перечисленное, я вижу коридор понижения от 1,1 до 0,2%, но со знаком «плюс», — заявил в разговоре с корреспондентом ИА Дмитрий Шелест.

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Как сообщало ИА REGNUM, политолог Андрей Данилов считает, что властям РФ следует последовать примеру Китая — принять кардинальные меры и ввести в стране настоящий карантин, а это им всё равно придётся сделать рано или поздно.