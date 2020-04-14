Москва, , 09:46 — REGNUM Подорожание автомобилей еще не достигло своего предела в России, считают автоэксперты. Об этом 14 апреля сообщает «Коммерсантъ».

Несмотря на снижение спроса на машины в России автокомпании не стали сдерживать на них цены. По информации официального дилера «Авилон», за первые три месяца 2020 года стоимость автомобилей выросла на 2−5%. Подорожание связано с падением курса рубля, а также с мерами, которые были предприняты властями для предотвращения распространения коронавируса.

По словам генерального директора «Автоспеццентра» Дениса Петрунина, реализация новых автомобилей в апреле практически не ведется. А в прошлом месяце распродав большое число машин автосалоны и склады опустели. В связи с этим стоит ждать очередного скачка цен на новые автомобили.

Однако в некоторых регионах РФ уже разрешена продажа машин, а автопроизводители стали возобновлять производство после простоя.

Напомним, 13 апреля АвтоВАЗ, УАЗ и ГАЗ возобновили производство автомобилей.

Читайте также: 50% автомобилистов в РФ поддержали запрет передвижений по улицам — опрос