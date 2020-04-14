Ростов-на-Дону, , 09:39 — REGNUM Бюджет Ростовской области переведён в режим экономии, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе донского губернатора.

Документ, в котором уточнены направления, которые получат финансирование из областной казны в первую очередь, подписал глава региона Василий Голубев. Это и зарплата, и меры соцподдержки, и вопросы обеспечения занятости. Поддержку получат направления, финансируемые также из федерального бюджета.

Все плановые госзакупки в настоящее время отменены. Они либо будут перенесены на более позднее время, либо отпадёт необходимость в них.

ИА REGNUM напоминает, что в Ростовской области подсчитали, какой экономический урон будет нанёс бюджету региона в связи с распространением коронавируса.

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