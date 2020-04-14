Санкт-Петербург, , 09:43 — REGNUM Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов наделил городской комитет по промышленной политике, инновациям и торговле полномочиями подтверждать целевое назначение ввозимых в РФ товаров, необходимых для борьбы с коронавирусной инфекцией. Такое подтверждение даст право на получение льгот при таможенном оформлении.

Как сообщили в Смольном, губернатор подписал соответствующее постановление городского правительства.

Подтверждение целевого назначения товаров является основанием для предоставления льготы по уплате ввозной таможенной пошлины в соответствии с решением Совета Евразийской экономической комиссии от 16 марта 2020 года.