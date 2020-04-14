Новокузнецк, Кемеровская область, , 09:28 — REGNUM Для Новокузнецка в ближайшее время будут закуплены 85 новых автобусов, 15 троллейбусов и 15 трамваев. Об этом сообщил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв.

«Все автобусы закупим на газомоторном топливе. Причём сделаем это за федеральные деньги в рамках нацпроекта «Экология», в который удалось включить город, — написал Цивилёв на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». — К 2024 году снизим вредные выбросы в Новокузнецке на 20% (от уровня 2017 года), и воздух в городе станет значительно чище».

Новые трамваи прибудут в Новокузнецк в конце мая. Их доставят из Усть-Катавского вагоностроительного завода.