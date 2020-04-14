Красногорск, , 09:25 — REGNUM Завод Mercedes-Benz в индустриальном парке «Есипово» в Московской области начал постепенно возобновлять производство моделей. Об этом сообщает пресс-служба «Мерседес-Бенц Рус».

Работа завода немецкой компании была приостановлена с 30 марта, согласно указу президента России Владимира Путина о дополнительных мерах по предотвращению распространения нового коронавируса. На данном предприятии производится сборка моделей седанов Е-Класса и вседорожников GLC, GLE и GLS.

На заводе работают 1000 человек. Мощности предприятия позволяют ежегодно производить 20 тыс. автомобилей.

Напомним, по итогам марта текущего года дилеры Mercedes-Benz в России реализовали 4427 новых легковых машин и внедорожников. Это на 34% больше, чем в прошлом году.

Читайте также: Mercedes-Benz, Audi и Volkswagen изменили логотипы из-за коронавируса